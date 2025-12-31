Финский политик осудил Каллас из-за игнорирования атаки ВСУ на резиденцию Путина

Глава евродипломатии должна была направить дипломатическую ноту РФ, отметил Армандо Мема

СТОКГОЛЬМ, 31 декабря. /ТАСС/. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема считает, что глава евродипломатии Кая Каллас не должна была игнорировать факт атаки ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина.

"Кая Каллас должна была направить дипломатическую ноту РФ, в которой бы осудила атаку. Кажется, что сейчас ЕС поддерживает терроризм. Это очень опасно", - написал Мема в X.

Ранее Каллас отказалась верить в факт украинской атаки на резиденцию. Как утверждала глава евродипломатии в X, это "намеренное отвлечение внимания с целью сорвать мирный процесс".

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку с использованием 91 БПЛА на резиденцию Путина в Новгородской области. Все беспилотники были уничтожены. Как отметил министр, информации о пострадавших и ущербе от обломков БПЛА не поступало.

В свою очередь помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что Путин в телефонной беседе обратил внимание президента США Дональда Трампа на произошедшую "фактически сразу же" после переговоров США и Украины в Мар-а-Лаго атаку Киева и предупредил, что она не останется "без самого серьезного ответа". Также Путин заявил американскому лидеру, что позиция России в переговорах по урегулированию конфликта на Украине будет пересмотрена.