США внесли в санкционные списки по Венесуэле нефтяные танкеры и несколько фирм

Вашингтон наложил рестрикции против четырех кораблей и такого же количества компаний

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 31 декабря. /ТАСС/. Власти США внесли в санкционные списки, касающиеся Венесуэлы, четыре компании и столько же нефтяных танкеров. Об этом говорится в заявлении Министерства финансов США.

Как в нем отмечается, ведомство "ввело санкции в отношении четырех компаний за работу в нефтяном секторе Венесуэлы и отнесло к заблокированной собственности четыре связанные с ними нефтяных танкера". По утверждению ведомства, эти фирмы и суда связаны с транспортировкой и продажей венесуэльской нефти.

Рестрикции будут действовать против китайских компаний Aries Global Investment Ltd, Corniola Limited, Krape Myrtle Co Ltd и Winky International Limited. Кроме того, ограничительные меры вводятся против нефтяных танкеров Della и Valiant под китайским флагом, Nord Star под флагом Панамы и Rosalind под флагом Гвинеи. Включение в санкционный список означает, в частности, замораживание активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.

Вашингтон бездоказательно обвиняет Каракас в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. Как сообщила в августе газета The New York Times, президент США Дональд Трамп подписал закрытую директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. После этого в район Карибского моря были переброшены значительные дополнительные американские силы, включая ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford. Военные США за последние месяцы уничтожили у побережья Латинской Америки около 30 катеров под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков, жертвами стали более 100 человек. После одного из этих ударов президент Колумбии Густаво Петро заявил, что в результате американской операции погиб рыбак из его страны, а не торговец наркотиками.

16 декабря Трамп объявил, что приказал блокировать все подсанкционные танкеры, направляющиеся в Венесуэлу и из нее. Американский лидер подчеркнул, что США считают венесуэльские власти "иностранной террористической организацией".

29 декабря Трамп подтвердил нанесение удара по району, якобы задействованному в контрабанде наркотиков из Венесуэлы. 26 декабря он в интервью радиостанции WABC сообщил, что за два дня до этого США нанесли удар по "крупному заводу или объекту", использовавшемуся, предположительно, для контрабанды наркотиков. По сведениям телеканала CNN, удар по порту на побережье Венесуэлы был нанесен ЦРУ с помощь беспилотника.