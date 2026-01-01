США заявили о новых ударах по судам наркоторговцев

Южное командование ВС Соединенных Штатов сообщило, что из-за ударов погибли пять человек

© Tajh Payne/ US Navy via Getty Images, архив

НЬЮ-ЙОРК, 1 января. /ТАСС/. Американские военные нанесли новые удары по судам, целями стали две лодки, которые якобы использовались членами наркокартелей, сообщило Южное командование ВС США.

Согласно сообщению, опубликованному в X, объединенная оперативная группа операции "Южное копье" нанесла удары 31 декабря по распоряжению военного министра Пита Хегсета. "Разведка подтвердила, что суда двигались по известным маршрутам контрабанды наркотиков и были вовлечены в контрабанду наркотиков", - заявили в Южном командовании ВС США.

После ударов, как указали американские военные, были убиты трое человек, находившихся на борту первой лодки, и двое - во второй.

Вашингтон бездоказательно обвиняет Каракас в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. Как сообщила в августе газета The New York Times, президент США Дональд Трамп подписал закрытую директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. После этого в район Карибского моря были переброшены значительные дополнительные американские силы, включая ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford. Военные США за последние месяцы уничтожили у побережья Латинской Америки около 30 катеров под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков, жертвами стали более 100 человек. После одного из этих ударов президент Колумбии Густаво Петро заявил, что из-за американской операции погиб рыбак из его страны, а не торговец наркотиками.