Глава ОДКБ назвал организацию оплотом безопасности на евразийском пространстве

Об этом Таалатбек Масадыков заявил в своем новогоднем поздравлении

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) является оплотом безопасности на евразийском пространстве, ее прочный фундамент составляют взаимное доверие и готовность совместно отвечать на любые вызовы. Об этом говорится в поздравлении генерального секретаря ОДКБ Таалатбека Масадыкова с Новым годом.

"Дорогие коллеги и друзья! От себя лично и от всего коллектива Секретариата ОДКБ поздравляю вас с наступившим 2026 годом! Прошедший год был периодом напряженной и плодотворной работы на благо укрепления коллективной безопасности наших стран. В новом году нам предстоит совместно решать общие задачи в условиях непростой международной обстановки, - говорится в поздравлении, размещенном в Telegram-канале организации. - Особо отмечу непреходящую ценность нашего союза. ОДКБ была и остается оплотом безопасности на евразийском пространстве. Взаимное доверие и готовность совместно отвечать на любые вызовы составляют тот прочный фундамент, на котором мы строим наше общее будущее".

Он подчеркнул, что в 2026 году Россия принимает председательство в организации под девизом "Коллективная безопасность в многополярном мире: единая цель, общая ответственность". "Руководствуясь приоритетами российской стороны, мы будем проводить работу по укреплению роли ОДКБ как ключевого элемента формирующейся архитектуры евразийской безопасности", - подчеркнул генсек организации.

По его словам, в центре внимания ОДКБ "остается развитие компонентов Коллективных сил ОДКБ и совершенствование потенциала в противодействии терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков и новым вызовам, включая угрозы в информационной и биологической сферах".

"Пусть 2026 год станет годом мира, созидания и новых достижений во имя благополучия наших народов", - заключил он.

Масадыков с 1 января сменил Имангали Тасмагамбетова, ранее занимавшего пост генсека организации.