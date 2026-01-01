Пожар уничтожил 150-летнее здание церкви в Амстердаме

Здание не подлежит восстановлению

ГААГА, 1 января. /ТАСС/. Сильный пожар уничтожил 150-летнее здание церкви Вонделкерк, расположенной в центре Амстердама. Как пишет портал NH Nieuws, памятник архитектуры не подлежит восстановлению.

По информации портала, возгорание возникло около часа ночи, огонь быстро охватил весь храм. Причины пожара пока не установлены. Существует опасность обрушения здания.

Прибывшие на место экстренные службы оцепили все улицы вокруг церкви. Из-за опасности распространения огня на соседние дома несколько десятков их жителей были эвакуированы.

Вонделкерк - неоготическая церковь, построенная в 1872-1880 годах по проекту архитектора Пьера Кейперса, проектировавшего здания Центрального вокзала и Рейксмузеума в Амстердаме. Здание расположено рядом с парком Вондела и является объектом национального культурного наследия Нидерландов. В последние годы церковь не использовалась для регулярных богослужений и функционировала как культурное пространство, в ней проходили выставки, концерты и общественные мероприятия.