В Стамбуле проходит многотысячное шествие в поддержку Палестины

Участие в акции принял сын президента Турции Биляль Эрдоган

Редакция сайта ТАСС

СТАМБУЛ, 1 января. /ТАСС/. Десятки тысяч жителей Стамбула и других городов Турции в первый день нового года собрались на марш и митинг солидарности с Палестиной в районе Галатского моста у бухты Золотой Рог. У него пришвартованы десятки яхт, украшенных турецкими и палестинскими флагами.

Мероприятие организовано "Платформой национальной воли", в которую входят порядка 400 общественных организаций. Его поддержали руководители ведущих турецких футбольных клубов "Галатасарай", "Фенербахче", "Бешикташ", сообщает телеканал NTV.

Шествие к Галатскому мосту началось после утреннего намаза от площади Султанахмет, где расположены одноименная мечеть и собор Святой Софии (Айя-София), а также от мечети Таксим в центральной части Стамбула. Участники акции скандировали антиизраильские лозунги.

"Мы не сдаемся, не молчим, не забываем Палестину и не допустим, чтобы ее забыли. Мы выходим на акцию 1 января, чтобы продемонстрировать нашу солидарность с народом Палестины", - заявил один из организаторов мероприятия, сын президента Турции Биляль Эрдоган.

В районе шествия приняты усиленные меры безопасности. По решению стамбульских властей с раннего утра внесены изменения в движение общественного транспорта и паромное сообщение. Безопасность акции обеспечивают тысячи полицейских.