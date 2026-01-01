МО Литвы: истребители НАТО в декабре 13 раз сопровождали военные самолеты России

Процедура является обычной контрольной мерой

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 1 января. /ТАСС/. Истребители НАТО, размещенные на основе ротации на литовской авиабазе Зокняй, в течение декабря 13 раз сопровождали российские военные самолеты у воздушных границ балтийской республики. Об этом сообщило Минобороны Литвы.

"Первое сопровождение состоялось 9 декабря. Наиболее активной стала неделя с 15 декабря по 22 декабря, в течение которой истребители поднимались в воздух семь раз", - говорится в сообщении.

Процедура воздушного сопровождения является обычной контрольной мерой. В сентябре силы НАТО прибегли к ней 23 раза, в октябре - 15, в ноябре - 11 раз.

В начале августа на литовской авиабазе на основе ротации был размещен контингент ВВС Испании и Венгрии с четырьмя истребителями Eurofighter Typhoon и четырьмя Gripen. 27 ноября венгерские пилоты завершили свое ротационное пребывание.

В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что полеты российских военных самолетов в Калининградскую область и обратно выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Контроль в небе стран Балтии, не располагающих для этого собственной авиацией, осуществляют их союзники по НАТО. С 2004 года на основе ротации истребители государств - членов альянса дислоцируются на базе Зокняй. В 2014 году вторую часть миссии разместили на авиабазе Эмари в Эстонии.