Hürriyet: развязавшие конфликт на Украине хотят распространить его на Европу

Обозреватель Абдюлькадир Сельви проводит параллели между нынешней ситуацией и переговорами в Стамбуле по урегулированию в марте 2022 года
Редакция сайта ТАСС
07:38

СТАМБУЛ, 1 января. /ТАСС/. Силы, спровоцировавшие украинский конфликт, стремятся распространить его на Европу. Такое мнение выразил обозреватель Абдюлькадир Сельви в материале, опубликованном в турецкой газете Hürriyet.

"Силы, которые развязали войну между Россией и Украиной, не хотят ее прекращения и прилагают усилия для распространения на Европу", - отмечает Сельви. Он проводит параллели между нынешней ситуацией и переговорами в Стамбуле по урегулированию на Украине в марте 2022 года.

"В день, когда Россия и Украина достигли договоренности в Стамбуле, Англия отстранила [Владимира] Зеленского от переговоров. Что произошло в то время, когда [президент США Дональд] Трамп говорил по телефону с [президентом РФ Владимиром] Путиным и принимал [Владимира] Зеленского в своем поместье во Флориде? Тогда была предпринята атака [БПЛА] на резиденцию Путина", - пишет журналист.

Он считает, что поддерживающие Украину силы вынашивают планы столкнуть Турцию с Россией.

"Знаю, что лидеры двух стран не поведутся на эту игру. <…> Нам больше необходимо сотрудничество с Россией, нежели вражда", - отметил обозреватель проправительственной газеты.

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку с использованием 91 БПЛА на госрезиденцию Путина в Новгородской области. Все беспилотники были уничтожены. Как отметил министр, информации о пострадавших и ущербе от обломков БПЛА не поступало.

В свою очередь помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что Путин в телефонной беседе обратил внимание президента США Дональда Трампа на произошедшую "фактически сразу же" после переговоров США и Украины в Мар-а-Лаго атаку Киева и предупредил, что она не останется "без самого серьезного ответа". Также глава государства заявил американскому лидеру, что позиция России на переговорах по урегулированию конфликта на Украине будет пересмотрена. 

