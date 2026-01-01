В Чехии выступили против оказания военной помощи Украине

Спикер Палаты депутатов парламента Томио Окамура считает, что у республики должны быть равноправные отношения со всеми странами

ПРАГА. 1 января. /ТАСС/. Спикер Палаты депутатов (нижней палаты) парламента Чехии Томио Окамура в новогоднем обращении к согражданам выступил против оказания военной помощи Украине. Видеообращение опубликовано на его странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).

"Нельзя за деньги, которые принадлежат чешским пенсионерам или инвалидам и семьям с детьми, покупать оружие и направлять его на поддержание совершенно бессмысленной войны. Нельзя деньги наших граждан раздавать иностранным гражданам только потому, что этого хочет выступающая за войну пропаганда", - сказал спикер.

"Верю, что наша республика выскочит из брюссельского поезда, который, невзирая на предупреждения правительства США, направляется [в сторону] третьей мировой войны. <...> Производство и продажа оружия нас в длительной [перспективе] не прокормит, тем более, если Западная Европа планирует его производить в долг, который берет сама у себя. <...> Деньги текут во всех направлениях, и каждый на этом бизнесе что-то урвет - западные фирмы и правительства и украинские воры, [орудующие] вокруг хунты Зеленского, которые устанавливают себе унитазы из золота. Пусть крадут, но уже не за наш счет, и пусть такая страна не будет в Евросоюзе", - сказал спикер, также пожелав всем украинским семьям скорейшего мира.

Окамура выразил уверенность, что новый кабмин, сформированный по итогам состоявшихся недавно в республике парламентских выборов, будет проводить прагматичную политику.

"Мы <…> должны иметь равноправные отношения со всеми странами", - сказал политик.

Комментируя запрет на импорт в республику природного газа из РФ, спикер сказал: "Российский газ не нанес ущерб американцам и немцам, которые вслед за ним даже перенесли фабрики в Китай, и, очевидно, не нанесет ущерба и нам". Это же касается, по его словам, поставок ядерного топлива для АЭС Чехии.