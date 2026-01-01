Финский политик Мема оценил атаку на резиденцию Путина

Член национально-консервативной партии "Альянс свободы" считает, что подобный шаг мог спровоцировать ядерную войну

Редакция сайта ТАСС

СТОКГОЛЬМ, 1 января. /ТАСС/. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема считает, что последствия недавней атаки на госрезиденцию президента РФ Владимира Путина могли быть катастрофическим и даже спровоцировать ядерную войну.

"Неважно, была ли это Украина, Великобритания или любая другая страна НАТО. Нападение на президентство Путина было опасным, безответственным и могло спровоцировать ядерную войну. Весь Запад несет ответственность, когда происходят подобные нападения на глав государств", - говорится в публикации на странице политика в социальной сети Х.

Мема также отметил, что Россия имеет право принимать любые меры, которые сочтет целесообразными в соответствии с международным правом.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку с использованием 91 БПЛА на госрезиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. Все беспилотники были уничтожены. Как отметил министр, информации о пострадавших и ущербе от обломков БПЛА не поступало