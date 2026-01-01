Фицо поздравил жителей Словакии с Новым годом на русском языке

Премьер-министр призвал к скорейшему миру на Украине

БРАТИСЛАВА, 1 января. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в новогоднем видеообращении призвал к скорейшему миру на Украине и мирному сосуществованию народов.

"Дорогие словаки, прошу вас всем вместе призвать к миру и сделать все для мирного сосуществования народов. Мир - это не пустое, не опошленное слово. В нынешнее время [понятие] мир должно находиться в основе всех наших усилий, нашего существования", - сказал премьер.

Фицо раскритиковал подход руководства стран Евросоюза к ситуации на Украине.

"Я буквально в ужасе от того, с какой легкостью и корыстолюбием многие лидеры ЕС смотрят на бессмысленное убийство украинцев и русских, близких нам славян", - сказал глава правительства.

Он поздравил жителей Словакии с Новым годом на русском, английском, итальянском и шведском языках.

"С Новым годом", - сказал Фицо в обращении на русском языке.