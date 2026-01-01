Глава МО Словакии отверг возможность вступления Украины в НАТО

У этой страны возникнут значительные проблемы и с пребыванием в Евросоюзе, добавил Роберт Калиняк

БРАТИСЛАВА, 1 января. /ТАСС/. Министр обороны Словакии Роберт Калиняк отверг возможность вступления Украины в НАТО. Об этом сообщило информационное агентство TASR.

"Украина никогда не будет в НАТО", - сказал министр. У этой страны, по его словам, возникнут значительные проблемы и с пребыванием в Евросоюзе.

Глава Минобороны Словакии также выразил мнение, что ЕС не должен стремиться заменить НАТО. Это, по его словам, касается, например, идеи создания единой европейской армии.