Зеленский в 2025 году не выступил с посланием к парламенту

В октябре 2024 года он сделал это, несмотря на истекшие полномочия

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Владимир Зеленский, полномочия которого на посту президента Украины истекли в мае 2024 года, в 2025 году не стал выступать с посланием к парламенту. На этот факт обратил внимание депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

По его словам, 2025 год стал "единственным годом, когда не состоялось ежегодное послание". В октябре 2024 года Зеленский выступил перед парламентом, несмотря на истекшие полномочия.

Железняк отметил, что послание Зеленского к Раде начали готовить еще 17 сентября 2025 года, но оно так и не состоялось.

"Тоже показательно", - считает депутат.

В ноябре 2025 года произошел глубокий кризис украинской власти, который был спровоцирован раскрытием коррупции в ближайшем окружении Зеленского. Работа парламента была заблокирована, а ряд депутатов, в том числе от правящей партии "Слуга народа", потребовали отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака. 28 ноября сотрудники антикоррупционных органов провели обыски в его квартире и офисе. Позднее Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке, а затем уволил его своим указом. Украинское издание "Страна" писало, что отставка Ермака приведет к потере контроля офиса Зеленского над парламентским большинством и правительством.

19 ноября часть депутатов от партии "Слуга народа" призвали немедленно начать переговоры о формировании коалиционного правительства и пригласить к участию в них все представленные в Раде политические силы. Депутат от правящей партии Никита Потураев опубликовал заявление с призывом к Зеленскому "очистить и обновить" свое ближайшее окружение. Потураев не уточнил, сколько депутатов его поддержали.