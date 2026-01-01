Стубб в новогоднем обращении заявил, что отношения с РФ изменились навсегда
Редакция сайта ТАСС
01 января, 20:03
МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Президент Финляндии Александер Стубб в новогоднем обращении к гражданам заявил, что отношения с Россией изменились навсегда. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.
"Финляндия смогла повлиять на продолжающиеся глобальные преобразования и работала на благо международного сотрудничества и мира. <...> Стубб заявил, что отношения с Россией изменились навсегда", - сообщает издание.
Президент отметил также необходимость активизировать европейское сотрудничество, поскольку это касается ценностей и интересов Финляндии.