Стубб в новогоднем обращении заявил, что отношения с РФ изменились навсегда

Президент Финляндии также указал на необходимость активизировать европейское сотрудничество, так как это касается ценностей и интересов республики

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Президент Финляндии Александер Стубб в новогоднем обращении к гражданам заявил, что отношения с Россией изменились навсегда. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

"Финляндия смогла повлиять на продолжающиеся глобальные преобразования и работала на благо международного сотрудничества и мира. <...> Стубб заявил, что отношения с Россией изменились навсегда", - сообщает издание.

Президент отметил также необходимость активизировать европейское сотрудничество, поскольку это касается ценностей и интересов Финляндии.