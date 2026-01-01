Во Франции в новогоднюю ночь сгорели больше 1 тыс. машин

Полицейские несколько раз подвергались нападениям хулиганов, большинство инцидентов произошли на севере и на востоке страны, наиболее серьезные столкновения зафиксированы в Страсбурге, сообщили в МВД

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 2 января. /ТАСС/. Число автомобилей, подожженных в новогоднюю ночь на территории Франции, увеличилось до более чем 1 тыс. штук. Об этом говорится в уточненной статистике, опубликованной МВД республики.

"Констатируем увеличение [по сравнению с прошлым годом] количества пострадавших от огня автомобилей (как вследствие прямого поджога, так и от распространения огня): 1 173 машины сгорели, тогда как в прошлом году таковых насчитывалось 984", - гласит коммюнике. При этом в первой половине дня телеканал BFMTV со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал о поджоге 813 автомобилей за минувшую ночь.

За новогоднюю ночь полицейские несколько раз подвергались нападениям хулиганов, большинство инцидентов произошли на севере и на востоке страны, наиболее серьезные столкновения зафиксированы в Страсбурге. Несмотря на это, в МВД считают, что по сравнению с прошлым годом эти эпизоды оказались менее серьезными.

В общей сложности полицейские и жандармы в новогоднюю ночь задержали 505 человек, из которых 403 поместили под стражу. При этом в Париже задержпли 125 человек, из которых 75 оставили под стражей, в большинстве случаев - за насилие и вандализм. В префектуре полиции Парижа подчеркнули, что ни один автомобиль не был подожжен на территории столицы за минувшую ночь. Также не зафиксировано поджогов городской инфраструктуры.

Отдельно в МВД отчитались об изъятии 96 тыс. единиц незаконно приобретенной пиротехники по состоянию на 17:00 (19:00 мск) 31 декабря прошлого года. Несмотря на это, власти нескольких департаментов сообщили о 22 пострадавших из-за фейерверков, из них самым младшим 12 и 13 лет.

Министерство внутренних дел Франции привлекло к обеспечению безопасности в новогоднюю ночь 90 тыс. полицейских и жандармов. Из них порядка 10 тыс. несли дежурство на улицах Парижа и ближайших к нему пригородов. Глава ведомства Лоран Нуньес заявил, что дал поручение префектам "действовать жестко" в случае актов вандализма и насилия.