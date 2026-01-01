В Киеве появится улица в честь убитого экс-спикера Рады Парубия

Решение поддержали 57% участников общественного опроса

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Улица, названная в честь бывшего спикера Верховной рады и экс-секретаря Совбеза страны Андрея Парубия, застреленного в августе 2025 года, появится в правительственном квартале Киева. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

Это решение поддержали 57% участников общественного опроса на портале и в государственном приложении "Киев Цифровой".

Улица расположена на участке вдоль Мариинского парка - от улицы Грушевского до Парковой дороги. Неподалеку находится Мариинский дворец - президентская резиденция, а также здание Верховной рады.

Парубий с февраля по август 2014 года занимал должность секретаря Совбеза Украины, с апреля 2016 по август 2019 года был спикером Верховной рады. Активно участвовал в госперевороте на Украине в 2014 году. По данным иностранных экспертов, руководил снайперами, стрелявшими в людей на майдане Незалежности. Кроме того, его обвиняли в причастности к трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. 1 ноября 2018 года Парубий был внесен в санкционный список РФ.