Экс-президента Бразилии Болсонару выписали из больницы и вернули в тюрьму

Политик продолжит отбывать наказание по делу о государственном перевороте, сообщила газета

Жаир Болсонару © Ton Molina/ Getty Images

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 января. /ТАСС/. Бывший президент Бразилии (2019-2022) Жаир Болсонару выписан из больницы после перенесенной в декабре операции. Политик возвращен в тюрьму в Бразилиа, где продолжит отбывать наказание по делу о государственном перевороте, сообщила газета O Globo.

Врачи сочли состояние 70-летнего Болсонару удовлетворительным. Восстановление после операции по удалению паховой грыжи прошло без осложнений. Медики также отметили, что хроническую икоту, беспокоившую экс-лидера, удалось купировать медикаментозным путем.

Ранее Федеральный верховный суд Бразилии разрешил плановую госпитализацию бывшего президента с условием его возвращения в место заключения после выписки. При этом судья Алешандри ди Морайс отказался удовлетворить ходатайство адвокатов политика о замене тюремного срока на домашний арест.

Болсонару отбывает срок по делу о попытке государственного переворота. В сентябре 2025 года он был приговорен к более чем 27 годам лишения свободы.