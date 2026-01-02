Мадуро: демократии на Западе больше не представляют интересы граждан
КАРАКАС, 2 января. /ТАСС/. Западная модель демократии оказалась в состоянии упадка, а правительства стран Запада фактически перестали представлять интересы своих граждан. Такое мнение выразил президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью испанскому журналисту Игнасио Рамонету.
"Вне всяких сомнений, западная демократия, которую называют либеральной, вошла в стадию окончательного упадка. Она больше не представляет [интересы] народа. Это демократии без людей. Демократии, которыми манипулируют", - заявил лидер Боливарианской Республики.
По словам Мадуро, западные правительства работают исключительно в интересах "меньшинств, миллиардеров и крупных корпораций". Он также подчеркнул, что эти процессы усугубляются тотальным влиянием цифровых платформ, заявив, что западное общество "подчинено эмоциональным манипуляциям в социальных сетях".