Мадуро: демократии на Западе больше не представляют интересы граждан

Западные правительства работают исключительно в интересах "меньшинств, миллиардеров и крупных корпораций", отметил президент Венесуэлы

Редакция сайта ТАСС

Президент Венесуэлы Николас Мадуро © Jesus Vargas/ Getty Images

КАРАКАС, 2 января. /ТАСС/. Западная модель демократии оказалась в состоянии упадка, а правительства стран Запада фактически перестали представлять интересы своих граждан. Такое мнение выразил президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью испанскому журналисту Игнасио Рамонету.

"Вне всяких сомнений, западная демократия, которую называют либеральной, вошла в стадию окончательного упадка. Она больше не представляет [интересы] народа. Это демократии без людей. Демократии, которыми манипулируют", - заявил лидер Боливарианской Республики.

По словам Мадуро, западные правительства работают исключительно в интересах "меньшинств, миллиардеров и крупных корпораций". Он также подчеркнул, что эти процессы усугубляются тотальным влиянием цифровых платформ, заявив, что западное общество "подчинено эмоциональным манипуляциям в социальных сетях".