В Литве вступил в силу запрет на сдачу экзаменов на права на русском языке

Теоретическую часть экзамена можно сдавать на государственном языке или на одном из официальных языков ЕС

ВИЛЬНЮС, 2 января. /ТАСС/. Требование сдачи экзамена на право управления транспортным средством только на государственном литовском языке или на одном из официальных языков Евросоюза вступило в силу в Литве, на русском языке экзамен больше не принимается. Соответствующее распоряжение утвердил глава МВД балтийской республики Владислав Кондратович.

"Поддерживаю ценностную позицию в отношении сдачи экзамена на государственном языке и на других официальных языках ЕС", - подчеркнул министр.

Этот порядок должен был вступить в силу с 2025 года, однако был отложен на год для соответствующей подготовки. Подготовиться к реформе должны были предприятие Regitra, которое принимает экзамен на права, школы вождения, жители Литвы и граждане третьих стран.

Теоретическую часть экзамена можно сдавать на государственном языке или на одном из официальных языков ЕС. В практической части разрешено участие переводчика с желаемого официального языка ЕС, которых насчитывается 24.

По данным предприятия Regitra, в 2024 году на русском языке экзамен на права сдавался 13 378 раз (9,7% от всех сдававших). За прошедший 2025 год данных у компании пока нет.