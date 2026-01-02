Советник Хаменеи пообещал "отсечь" руку тому, кто вмешается в дела Ирана

Али Шамхани подчеркнул, что тема нацбезопасности республики является красной линией

ТЕГЕРАН, 2 января. /ТАСС/. Советник верховного лидера Ирана Али Шамхани пообещал "отсечь" руку любого интервента, который попытается вмешаться во внутренние дела страны под каким-либо предлогом.

"Рука каждого интервента, которая пытается подорвать безопасность Ирана под каким-либо предлогом, будет отсечена еще до того, как сможет пожалеть об этом", - написал он в X.

Как подчеркнул Шамхани, тема национальной безопасности Ирана является красной линией. "Иранский народ хорошо знаком с историями "спасения" от американцев: от Ирака и Афганистана до сектора Газа", - добавил он.

Ранее Трамп написал в Truth Social, что "если Иран будет стрелять и жестоко убивать мирных протестующих", то США готовы оказать помощь демонстрантам.

29 декабря в центре Тегерана начались протестные выступления торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. Эпицентром стала улица Исламской Республики. По сообщению агентства Fars, протестующие предприниматели призывали коллег закрывать магазины и присоединяться к движению. Во вторник к волнениям присоединились студенты тегеранских университетов. В среду группа неизвестных совершила нападение на здание администрации города Феса в провинции Фарс на юге Ирана.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в свою очередь поручил министру внутренних дел Ирана Эскандару Момени выстроить диалог с протестующими, а также анонсировал реформы в банковской и финансовой системах страны.