Суд продлил арест бывшему президенту Южной Кореи

Юридическим основанием для ареста Юн Сок Ёля послужили опасения прокуратуры, связанные с тем, что он может, находясь на свободе, попытаться уничтожить улики

Редакция сайта ТАСС

СЕУЛ, 2 января. /ТАСС/. Центральный окружной суд Сеула продлил арест бывшему президенту Республики Корея Юн Сок Ёлю по делу об отправке дронов в КНДР. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Юридическим основанием для ареста послужили опасения прокуратуры, связанные с тем, что обвиняемый может, находясь на свободе, попытаться уничтожить улики. Суд счел эти опасения обоснованными.

Срок содержания Юн Сок Ёля в СИЗО истекал 18 января. Теперь он может остаться под стражей еще на полгода. Согласно южнокорейскому уголовному праву, максимальный срок заключения обвиняемого при рассмотрении дела в суде первой инстанции составляет шесть месяцев, но арест может быть продлен, если прокуратура выдвинет против фигуранта новое обвинение.

Южнокорейский суд уже в третий раз выдает ордер на задержание Юн Сок Ёля с декабря 2024 года, когда он объявил военное положение.

16 января ожидается первый вердикт в отношении Юн Сок Ёля по делу о препятствовании органам власти при исполнении. В январе, по версии следствия, он приказывал президентской службе охраны блокировать его арест. Прокуратура попросила суд назначить наказание в виде лишения свободы на 10 лет.

Группа специального прокурора предъявила Юн Сок Ёлю обвинения в пособничестве противнику в ноябре в связи с отправкой беспилотников в Пхеньян в 2024 году. По версии следствия, бывший президент приказал отправить беспилотники в КНДР, чтобы спровоцировать столкновения на границе и получить благовидный предлог для объявления военного положения. В ходе полетов один дрон разбился в Пхеньяне и попал в руки инженеров КНДР, из-за чего могла быть раскрыта конфиденциальная информация. Статья о пособничестве противнику применяется, если лицо подорвало интересы Республики Корея в военной сфере.