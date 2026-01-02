Глава МИД Германии выступил за масштабное реформирование СБ ООН

Германия в принципе поддерживает систему организации и "не выйдет из нее, как это сделали другие", заметил Йоханн Вадефуль

БЕРЛИН, 2 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выступил за "масштабное реформирование" Совета Безопасности ООН, который порой оказывается в тупиковых ситуациях.

"Совет Безопасности должен отражать мир XXI века, а не мир непосредственно послевоенного периода после 1945 года", - заявил Вадефуль агентству DPA. "Поэтому мы будем прилагать все усилия, чтобы, в частности, странам глобального Юга была предоставлена гораздо более сильная роль в нем", - подчеркнул он. Некоторые вещи, по мнению министра, можно упростить и оптимизировать. Германия в принципе поддерживает систему ООН и "не выйдет из нее, как это сделали другие", заметил глава МИД ФРГ.

Европа и Африка, как указал он, вместе обладают более чем 40% всех голосов в ООН. "Вместе мы обладаем огромным весом. Но для этого Африка также должна быть лучше представлена на международной арене, таким образом, чтобы это отражало вес данного континента", - пояснил Вадефуль.

Германия баллотируется на место одного из непостоянных членов СБ ООН в июне 2026 года на период 2027/2028 гг. Отвечая на вопрос о том, что он сделает для обеспечения победы Германии над Австрией и Португалией на выборах, глава МИД ФРГ заметил, что "следует всегда быть доступными для международных партнеров на любой позиции". Он пояснил, что в свете изменения климата и с учетом специфической ситуации малых островных государств ФРГ работает с ними над формулированием "климатической внешней политики, которая учитывает особые экзистенциальные проблемы, с которыми сталкиваются эти государства".

Кроме того, Вадефуль сказал, что также намерен расширять глобальные партнерства в 2026 году, в частности, развивая отношения со странами Индо-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки.