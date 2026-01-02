Сепаратисты в Йемене заявили, что Саудовская Аравия нанесла семь ударов по их позициям

По данным сепаратистов, Эр-Рияд нанес семь авиаударов по лагерю в Эль-Хаше

ДОХА, 2 января. /ТАСС/. ВВС Саудовской Аравии нанесли по меньшей мере семь ударов по позициям сепаратистов из Южного переходного совета (ЮПС) в провинции Хадрамаут на востоке Йемена. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на представителя ЮПС.

"Саудовская Аравия нанесла семь ударов по нашему лагерю в Эль-Хаше, среди наших сил есть погибшие и раненые", - сказал AFP один из представителей ЮПС, ответственный за долину Хадрамаут.

Между тем официальный представитель сил ЮПС Мухаммед ан-Накиб подтвердил факт нанесения авиаударов, отметив, что бойцы совета борются с террористами. "Наши силы доблестно противостоят [террористическим организациям] "Братья-мусульмане" и "Аль-Каида" (обе запрещены в РФ - прим. ТАСС). Саудовская авиация не сломит нашу стойкость и не отдалит победу", - приводит его слова близкий к сепаратистам канал AIC.

В пятницу глава Президентского руководящего совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими назначил губернатора провинции Хадрамаут Салема аль-Ханбаши командующим силами "Щит родины" в этом регионе. Затем аль-Ханбаши объявил о начале операции с целью передачи правительственным силам военных лагерей сепаратистов.

Ситуация в Йемене обострилась после того, как сепаратисты из Южного переходного совета, поддерживаемого Объединенными Арабскими Эмиратами, установили контроль над восточными йеменскими провинциями Хадрамаут и Эль-Махра. Как заявил лидер ЮПС Айдарус аз-Зубайди, на следующем этапе планируется создание институтов будущего государства на юге республики. 27 декабря аль-Алими запросил военную помощь коалиции во главе с Саудовской Аравией. В ночь на вторник силы альянса нанесли авиаудар по порту Эль-Мукалла в провинции Хадрамаут с целью уничтожения оружия и боевой техники, выгруженных с двух судов, которые следовали из ОАЭ.

Позже аль-Алими подписал указ об аннулировании соглашения с ОАЭ о совместной обороне, потребовав вывода эмиратских сил с территории республики в течение 24 часов. В свою очередь МИД Саудовской Аравии обвинил ОАЭ в поддержке мятежа на востоке Йемена, назвав это угрозой своей национальной безопасности. После этого Минобороны ОАЭ объявило о сворачивании деятельности своего ограниченного контингента, который выполнял антитеррористические задачи в республике. 1 января ан-Накиб сообщил о начале процесса интеграции бойцов совета в состав правительственных формирований "Щит родины".