Экс-премьер Кинах: на Украине смертность почти втрое превышает рождаемость

Бывший премьер-министр также отметил, что в стране с 2022 года возросло число людей с инвалидностью примерно с 2,7 млн до 3,4 млн человек

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Смертность на Украине стала почти втрое превышать рождаемость. Об этом сообщил бывший премьер-министр страны (2001-2022) Анатолий Кинах.

"На первую половину 2025 года, согласно статистике, которая подтверждается Минюстом, мы зарегистрировали за полугодие порядка 100 тыс. младенцев. И параллельно порядка 249 тыс. смертей. И у нас коэффициент отношения смертности к рождаемости приближается к 3 к 1", - сказал Кинах в эфире украинского телеканала "Новости. Live".

По его данным, в настоящее время на Украине проживает около 28-29 млн человек, из которых более 10 млн - пенсионеры. Кинах также отметил, что на Украине с 2022 года возросло число людей с инвалидностью примерно с 2,7 млн до 3,4 млн человек. "Таким образом, за время конфликта их количество увеличилось примерно на 700 тыс.", - подчеркнул он.

Украина с момента получения независимости в 1991 году переживает серьезные демографические проблемы. По данным пресс-службы женевской штаб-квартиры ООН на осень 2024 года, население Украины с февраля 2022 года сократилось на 8 млн человек. В конце октября директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова сообщила, что от 28 млн до 30 млн жителей насчитывалось в стране по итогам исследований за 2024 год. Последняя перепись на Украине проводилась в 2001 году. Тогда население страны составляло 48 млн 457 тыс. человек.