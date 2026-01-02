Глава полиции Молдавии: экс-депутаты Лозован и Нестеровский могли уехать в РФ

Это одна из версий, которая рассматривается в ходе расследования, заявил Виорел Чернэуцану

КИШИНЕВ, 2 января. /ТАСС/. Бывшие депутаты парламента Молдавии Александр Нестеровский и Ирина Лозован, осужденные по обвинению в электоральной коррупции, уехали из Приднестровья в Россию. С таким предположением выступил глава генерального инспектората полиции Молдавии Виорел Чернэуцану.

"Есть подозрение, что они могут находиться в России. Это одна из версий, которая рассматривается в ходе расследования. Мы предполагаем, что существуют определенные пограничные бреши на отдельных неконтролируемых частях, которыми пользуется определенная категория преступников", - сказал Чернауцану в интервью Радио Молдова. Он напомнил, что ранее полиция направляла запрос в Россию по поводу Нестеровского и Лозован, но ответа не получила.

Ранее президент Молдавии Майя Санду выразила недовольство, что многие приговоренные к тюремным срокам оппозиционные политики смогли укрыться от правоохранителей в непризнанном Приднестровье, комментируя информацию молдавской полиции, согласно которой на левом берегу Днестра укрылись осужденные экс-глава парламента Гагаузии Дмитрий Константинов, а также Нестеровский и Лозован.

Нестеровского и Лозован, которые входили в оппозиционный блок "Победа", приговорили к 12 и 6 годам соответственно. Со своей стороны молдавская оппозиция обращает внимание, что за последние несколько лет под следствием оказались почти все основные политические оппоненты Санду, и в то же время тяжкие преступления выпадают из поля зрения властей. Как заявил ранее бывший генпрокурор страны Александр Стояногло, под лозунгом реформ юстиция в Молдавии была подчинена правящей Партии действия и солидарности (ПДС), которая была учреждена Санду и оказывает ей поддержку.