Kyodo: Такаити планирует договориться с Трампом о скорейшем визите в США

По данным агентства, премьер-министр Японии хотела бы посетить Соединенные Штаты до поездки американского лидера в Китай

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ТОКИО, 2 января. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити планирует провести 2 января телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Она намерена в первую очередь согласовать с ним свой скорейший визит в Соединенные Штаты, сообщает информационное агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

По его данным, Такаити хотела бы посетить США до поездки Трампа в Китай, которая ожидается в апреле. Она намерена также обменяться мнениями с американским президентом по вопросам нынешнего обострения отношений между Японией и КНР. Оно началось после того, как Такаити в ноябре в ходе дебатов в парламенте заявила, что возможный военный кризис у Тайваня будет представлять "экзистенциальную угрозу", которая способна вынудить Японию воспользоваться военной силой в соответствии с "правом на коллективную самооборону".

Это вызвало резкое недовольство Пекина, расценившего слова японского премьера как грубую угрозу и вмешательство в свои внутренние дела. КНР требует от Такаити дезавуировать ее заявление. Пекин, в частности, ввел экономически санкции против Японии, ограничил с ней контакты на различных уровнях, а также призвал граждан КНР не совершать туристические поездки в страну. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, Тайвань - это один из регионов КНР.