Yonhap: офис экс-президента Южной Кореи оборудован личной сауной и "тайным ходом"

Глава секретариата действующего президента Кан Хун Сик сравнил офис с "небольшим номером в отеле", сообщило агентство

Редакция сайта ТАСС

СЕУЛ, 2 января. /ТАСС/. Место работы бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в здании министерства обороны в районе Йонсан в Сеуле было оборудовано сауной, специально для него был построен "секретный вход". Об этом сообщило агентство Yonhap.

В офисе президента Юн Сок Ёля, как рассказали нынешние власти, было предусмотрено пространство для отдыха. Глава секретариата действующего президента Кан Хун Сик сравнил его с "небольшим номером в отеле". Рядом с сауной была комната с кроватью, диваном и туалетом. Кан Хун Сик назвал беспрецедентным то, что место работы главы государства было оборудовано сауной.

На место пригласили журналистов, также были опубликованы фотографии.

В 2022 году Юн Сок Ёль инициировал переезд своего офиса и администрации президента в здание министерства обороны в районе Йонсан. Все президенты до него работали в дворцовом комплексе "Чхонвадэ". Уже в декабре после ремонта и необходимых работ новый президент Республики Корея Ли Чжэ Мён вернулся на прежнее место.

Кан Хун Сик также рассказал о построенном специально для Юн Сок Ёля входе в здание министерства обороны, благодаря которому с парковки можно было пройти до здания министерства обороны незамеченным. Проход был оборудован непрозрачной перегородкой и крышей. Кан Хун Сик описал эту постройку как "потайной ход", которым пользовался только Юн Сок Ёль. По словам Кан Хун Сика, ему не было известно об этом входе.

Чиновник рассказал, что проход начали строить в июле 2022 года и закончили в ноябре. Именно в ноябре, как указывает Рёнхап, Юн Сок Ёль перестал общаться с журналистами у входа в свой офис по утрам.