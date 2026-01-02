МИД Намибии: на столах россиян вскоре могут появиться устрицы из страны
Редакция сайта ТАСС
11:36
МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Намибия надеется вскоре начать поставки устриц, спаржи и винограда в Россию. Об этом заявила ТАСС глава МИД африканской страны Селма Ашипала-Мусавьи.
"Мы хотим получить доступ на российский рынок для большего ассортимента товаров. У нас есть не только мясо. У нас также есть мясные продукты, наши колбасы. У нас есть зерновые культуры. У нас есть финики. У нас есть виноград. У нас есть другие фрукты, а также, например, спаржа, которую мы можем продавать, у нас есть устрицы", - рассказала она.
Глава МИД Намибии подчеркнула, что страна "очень, очень активно работает" над тем, чтобы эти товары как можно скорее появились на полках российских супермаркетов.