МИД Намибии: на столах россиян вскоре могут появиться устрицы из страны

Глава ведомства, Селма Ашипала-Мусавьи отметила, что у республики есть множество товаров для экспорта

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Намибия надеется вскоре начать поставки устриц, спаржи и винограда в Россию. Об этом заявила ТАСС глава МИД африканской страны Селма Ашипала-Мусавьи.

"Мы хотим получить доступ на российский рынок для большего ассортимента товаров. У нас есть не только мясо. У нас также есть мясные продукты, наши колбасы. У нас есть зерновые культуры. У нас есть финики. У нас есть виноград. У нас есть другие фрукты, а также, например, спаржа, которую мы можем продавать, у нас есть устрицы", - рассказала она.

Глава МИД Намибии подчеркнула, что страна "очень, очень активно работает" над тем, чтобы эти товары как можно скорее появились на полках российских супермаркетов.