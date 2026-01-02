Janoubia: на юге Ливана 10 районов подверглись ударам израильских ВВС

Там расположены военные объекты шиитской милиции "Хезболлах"

Редакция сайта ТАСС

БЕЙРУТ, 2 января. /ТАСС/. Истребители израильских ВВС атаковали не менее 10 районов Южного Ливана, где расположены военные объекты шиитской милиции "Хезболлах". Об этом сообщил новостной портал Janoubia.

По его сведениям, интенсивные ракетные удары были нанесены по окрестностям городов Ансар, Джеззин, Набатия и Сайда, где сосредоточены базы шиитских бойцов, подземные укрытия и склады с боеприпасами. Сильные взрывы зафиксированы в горной местности Джермук, Рейхан и Эль-Луэйза, а также в ущелье Вади-Зифта. Израильские самолеты совершили несколько воздушных рейдов на регион Западное Бекаа, там подверглись бомбардировке форпосты "Хезболлах" на вершине Джебель-Машгара и в районе Айн-Тина. О жертвах и пострадавших сведений пока не поступило.

Представитель израильской армии Авихай Эдри в заявлении, распространенном в X на арабском языке, указал, что в ходе авианалетов были уничтожены тренировочные комплексы, принадлежащие спецподразделению "Радван", которое считается элитным формированием "Хезболлах", а также объекты военной инфраструктуры, обнаруженные к северу от реки Литани.