Глава полиции Молдавии заявил, что наркотики попадают в страну из ЕС и Украины

Министр внутренних дел республики Даниела Мисаил-Никитина сообщила, что в государстве зафиксирован резкий рост употребления наркотиков и связанных с этим преступлений

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 2 января. /ТАСС/. Наркотики попадают в Молдавию из стран ЕС и Украины, заявил глава генерального инспектората полиции Молдавии Виорел Чернэуцану.

"Основными направлениями поставок наркотиков в республику остаются страны Европейского союза и Украина", - сказал глава полиции в эфире Радио Молдова. Ранее министр внутренних дел Молдавии Даниела Мисаил-Никитина сообщила, что в республике зафиксирован резкий рост употребления наркотиков и связанных с этим преступлений. По ее словам, в последние два года он составил 22%, наркотики могут купить даже школьники. Крупнейшая в Молдавии оппозиционная Партия социалистов (ПСРМ) потребовала от правящей Партии действия и солидарности провести срочные парламентские слушания в связи с критическим ростом преступлений, связанных с распространением и употреблением наркотиков.

По словам бывшего прокурора Кишинева Ивана Дьякова, полиция стала мало внимания уделять борьбе с преступностью и наркотрафиком, сосредоточившись, по указанию властей, на борьбе с российским влиянием и оппозиционными политиками. Дьяков отметил, что, когда работал в прокуратуре, активно занимался борьбой с наркотрафиком, но вынужден был уйти в отставку, так как не все были довольны этим. По данным МВД Молдавии, которые ранее привел госсекретарь ведомства Сергей Диакону, объем наркотических средств, который переправляется в республику с территории Украины, вырос в восемь раз после начала конфликта в соседней стране.