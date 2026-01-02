Израиль атаковал тренировочный лагерь спецназа "Хезболлах" на юге Ливана

В ЦАХАЛ отметили, что проведение военных учений представляют собой нарушение соглашений о прекращении огня

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 января. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по тренировочному лагерю сил специального назначения "Радван" и ряду других военных целей шиитской организации "Хезболлах" на юге Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"ЦАХАЛ нанес удары по объектам террористической инфраструктуры "Хезболлах" в нескольких районах на юге Ливана. В частности, ЦАХАЛ атаковал тренировочный лагерь, используемый силами "Радван" для проведения учений и обучения террористов. Кроме того, ЦАХАЛ нанес удары по военным сооружениям, которые использовались "Хезболлах" для хранения оружия", - говорится в заявлении.

В израильской армии отметили, что "проведение военных учений движением "Хезболлах" представляют собой нарушение соглашений о прекращении огня между Израилем и Ливаном и угрозу для Государства Израиль". ЦАХАЛ "продолжит действовать для устранения любой угрозы Израилю", заверили в пресс-службе.