Зеленский предложил Буданову стать главой своего офиса

Украине нужно больше сосредоточенности на вопросах безопасности, заявил Владимир Зеленский

Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов © paparazzza/ Shutterstock/ FOTODOM

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Владимир Зеленский заявил, что предложил начальнику Главного управления разведки (ГУР) Украины Кириллу Буданову (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) возглавить свой офис спустя больше месяца после увольнения предыдущего главы офиса Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала.

"Встретился с Кириллом Будановым и предложил ему возглавить офис президента Украины. Сейчас Украине нужно больше сосредоточенности на вопросах безопасности, развития Сил обороны и безопасности Украины, а также на дипломатическом треке в переговорах", - написал он в Telegram-канале.