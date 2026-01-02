Израиль за неделю задержал 100 подозреваемых в терроре на Западном берегу

Конфисковано более 1 млн шекелей

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 января. /ТАСС/. Израильские военные и сотрудники служб безопасности за неделю рейдов на Западном берегу реки Иордан задержали 100 разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности палестинцев. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"За прошедшую неделю ЦАХАЛ провел десятки операций по пресечению терроризма на территории Иудеи и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан - прим. ТАСС). 100 разыскиваемых подозреваемых были задержаны, было конфисковано более одного миллиона шекелей (один шекель равен примерно 25 рублям - прим. ТАСС) террористических средств", - говорится в заявлении.

Согласно ранее опубликованным данным армейской пресс-службы, с 7 октября 2023 года, когда начался новый виток обострения палестино-израильского конфликта, на Западном берегу реки Иордан были задержаны более 5 тыс. человек по подозрению в причастности к террористической деятельности. Свыше 2 тыс. из них подозреваются в связях с правящим в секторе Газа радикальным движением ХАМАС.