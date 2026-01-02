Sudan Tribune: в Дарфуре убили одного из лидеров "Сил быстрого реагирования"

НАЙРОБИ, 2 января. /ТАСС/. Один из лидеров суданского движения "Силы быстрого реагирования" (СБР) Хамид Али Абубакар убит в штате Центральный Дарфур в результате удара беспилотника. Об этом сообщила газета Sudan Tribune.

По данным издания, Хамид Али Абубакар занимал должность советника по безопасности командующего СБР. Он также являлся одним из командующих группировки "Совет революционного пробуждения" (СРП), лояльной "Силам быстрого реагирования". В результате удара, нанесенного недалеко от города Залингей, погибли также другие высокопоставленные члены СБР и СРП, добавила газета.

Кто несет ответственность за атаку, не сообщается. По данным Sudan Tribune, в последнее время у Абубакара имелись разногласия с лидером СРП Мусой Хилалом.

Ситуация в Судане обострилась в апреле 2023 года из-за разногласий между председателем Суверенного совета (временный руководящий орган) Судана, командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой СБР Мухаммедом Хамданом Дагало. Начавшиеся в Хартуме столкновения быстро распространились на другие районы страны. В результате конфликта, по оценке экспертов, погибли не менее 40 тыс. человек, около 14 млн были вынуждены покинуть свои дома, многие оказались на грани голода. В настоящее время наиболее сложная обстановка складывается в расположенных на западе и юге регионах Дарфур и Кордофан, которые по большей части контролируются СБР.