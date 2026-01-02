Эрдоган: Нетаньяху не разрешает доставить в Газу контейнерные дома для населения

Президент Турции также отметил, что его страна "не покидала Газу и не оставляла Палестину"

АНКАРА 2 января /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль не разрешает Анкаре доставить в Газу контейнерные дома для расселения палестинцев.

"Мы видим по телевизору бедственное положение этих детей в палатках, которые совсем не похожи на палатки. Они терпят ветер, дождь и грязь. Но их страдания не останутся безнаказанными для [для премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху. Вы можете себе представить? Мы хотели отправить [дома-]контейнеры, но он не разрешает. Для этого нужно его позволение. С помощью этих контейнеров мы могли бы спасти наших палестинских братьев и сестер из Газы. Но к сожалению, мы не смогли и не можем. Но рано или поздно мы спасем угнетенных от этих страданий", - сказал Эрдоган журналистам после пятничного намаза.

Он отметил, что "Турция не покидала Газу и не оставляла Палестину". "Ни Газа, ни Палестина не останутся в одиночестве в будущем. И Турция, как и исламский мир, сохранят единство и поддержку Палестины и Газы всеми возможными средствами. Надеюсь, в 2026 году все будет совершенно по-другому, мы будем сильнее. И конечно, Нетаньяху и его действия не останутся безнаказанными", - отметил Эрдоган.