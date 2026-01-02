Иран не потерпит стороннего вмешательства при решении внутренних проблем
ТЕГЕРАН, 2 января. /ТАСС/. Иран не потерпит никакого вмешательства со стороны третьих стран при решении проблем внутри страны. Об этом заявил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи в ответ на обещания президента США Дональда Трампа поддержать иранских протестующих.
"Иранцы не допустят никакого иностранного вмешательства в свой диалог и взаимодействие между собой для решения [внутренних] проблем", - написал он в X.
Багаи также предложил взглянуть на прошлые действия американских политиков по якобы "спасению иранского народа": от организованного спецслужбами США и Великобритании государственного переворота в Иране в 1953 году до участия Вашингтона в развязанной Израилем 12-дневной войне против исламской республики.
Ранее Трамп написал в Truth Social, что "если Иран будет стрелять и жестоко убивать мирных протестующих", то США готовы оказать помощь демонстрантам. Советник верховного лидера Ирана Али Шамхани в свою очередь пообещал "отсечь" руку любого интервента, который попытается вмешаться во внутренние дела страны под каким-либо предлогом.