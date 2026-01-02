Иран не потерпит стороннего вмешательства при решении внутренних проблем

Представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаитакже предложил взглянуть на прошлые действия американских политиков по якобы "спасению иранского народа"

Редакция сайта ТАСС

Здание Министерства иностранных дел Ирана © knovakov/ Shutterstock/ FOTODOM

ТЕГЕРАН, 2 января. /ТАСС/. Иран не потерпит никакого вмешательства со стороны третьих стран при решении проблем внутри страны. Об этом заявил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи в ответ на обещания президента США Дональда Трампа поддержать иранских протестующих.

"Иранцы не допустят никакого иностранного вмешательства в свой диалог и взаимодействие между собой для решения [внутренних] проблем", - написал он в X.

Багаи также предложил взглянуть на прошлые действия американских политиков по якобы "спасению иранского народа": от организованного спецслужбами США и Великобритании государственного переворота в Иране в 1953 году до участия Вашингтона в развязанной Израилем 12-дневной войне против исламской республики.

Ранее Трамп написал в Truth Social, что "если Иран будет стрелять и жестоко убивать мирных протестующих", то США готовы оказать помощь демонстрантам. Советник верховного лидера Ирана Али Шамхани в свою очередь пообещал "отсечь" руку любого интервента, который попытается вмешаться во внутренние дела страны под каким-либо предлогом.