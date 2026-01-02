Буданов принял предложение Зеленского возглавить его офис

Начальник ГУР Украины заявил, что продолжает служить стране

Начальник ГРУ Минобороны Украины Кирилл Буданов © AP Photo/ Evgeniy Maloletka

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов сообщил, что принял предложение Владимира Зеленского возглавить его офис.

"Принял предложение <…> Владимира Зеленского возглавить офис главы государства. Продолжаю служить Украине", - написал он в Telegram-канале.

На сайте Зеленского пока не опубликованы официальные документы о назначении Буданова главой офиса. Немногим ранее советник Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин сообщал, что формальные процедуры по назначению Буданова на вышеуказанный пост уже начались.

Отставка предыдущего главы офиса

10 ноября антикоррупционные органы Украины объявили о проведении масштабной операции "Мидас" по раскрытию крупной преступной схемы в энергетике. Во главе пирамиды оказался бизнесмен и друг Зеленского Тимур Миндич. У него, главы Минюста Германа Галущенко, которого впоследствии отправили в отставку, и в компании "Энергоатом" прошли обыски. По данным следствия, участники схемы отмыли не менее $100 млн. Позже были опубликованы фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей. 17 ноября появилась информация о том, что Ермак может фигурировать на записях под псевдонимом Али-Баба.

Скандал вызвал глубокий кризис в украинском руководстве - работа парламента была заблокирована, а ряд депутатов, в том числе от правящей партии "Слуга народа", потребовали отставки Ермака. 28 ноября у него прошли обыски, в тот же день Зеленский отправил его в отставку. С тех пор больше месяца должность главы офиса оставалась вакантной.