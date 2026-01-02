В Керманшахе обнаружили убежище зачинщиков беспорядков с самодельным оружием

ТЕГЕРАН, 2 января. /ТАСС/. Силы правопорядка Ирана обнаружили в городе Керманшах на западе страны убежище зачинщиков беспорядков с тайником, полным самодельного оружия. Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его информации, были задержаны несколько участников беспорядков, которые имели связи с оппозиционными силами из-за рубежа. При них было обнаружено большое количество самодельного оружия, включая бутылки с зажигательной смесью. Отмечается, что задержанные намеревались превратить мирные протесты в беспорядки.

29 декабря 2025 года в центре Тегерана начались протесты торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. Эпицентром стала улица Исламской Республики. По сообщению агентства Fars, протестующие предприниматели призывали коллег закрывать магазины и присоединяться к движению. 30 декабря к волнениям присоединились студенты тегеранских университетов. 31 декабря группа неизвестных совершила нападение на здание администрации города Феса в провинции Фарс на юге Ирана.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в свою очередь поручил министру внутренних дел Ирана Эскандару Момени выстроить диалог с протестующими, а также анонсировал реформы в банковской и финансовой системах страны.