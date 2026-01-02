Fox News: Госдеп вновь порекомендовал американцам покинуть Россию

Штаб-квартира Госдепартамента США © AP Photo/ J. Scott Applewhite

НЬЮ-ЙОРК, 2 января. /ТАСС/. Госдепартамент оставил в силе рекомендацию для американцев, находящихся в России, покинуть российскую территорию. Об этом в среду сообщил телеканал Fox News.

"Граждане США, находящиеся в России, должны немедленно покинуть страну", - говорится в документе ведомства, который приводит Fox News.

Как отмечает телеканал, возможности американских дипломатов оказывать помощь согражданам, находящимся в РФ, ограничены.