Трамп сообщил, что прошел медобследование и сдал тест на умственные способности

Президент США заявил, что у него отличное здоровье

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 2 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сообщил, что прошел медицинское обследование и уже в третий раз сдал тест на оценку его когнитивных способностей на отлично. Об этом он написал в Truth Social.

"Врачи Белого дома только что сообщили, что у меня "идеальное здоровье" и что я в третий раз подряд "прошел на отлично" (то есть правильно ответил на 100% заданных вопросов) когнитивное обследование, которое ни один другой президент или предыдущий вице-президент не согласились пройти", - указал он.

Глава американской администрации также добавил, что считает обязательным для каждого из претендентов на пост президента или вице-президента США пройти тестирование на когнитивные способности. "Наша великая страна не может управляться "глупыми" или некомпетентными людьми", - резюмировал Трамп.

Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что 79-летний Трамп пытается скрывать физические признаки старения и возможные недомогания, используя косметику для маскировки синяков на руках.

Сам президент США заявил в интервью изданию, что для разжижения крови на протяжении 25 лет принимает больше аспирина, чем рекомендуют его медики, и периодически пренебрегает советами врачей, полагаясь на "хорошую генетику". Кроме того, он заявил, что не любит заниматься спортом.