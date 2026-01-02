Спикер Рады оскорбил чешского политика из-за призыва прекратить помощь Киеву

Руслан Стефанчук при этом отметил, что не стремится "давать никаких оценок" и выразил надежду, что "самую жесткую оценку словам Окамуры дадут, собственно, сами чехи - и, конечно, история, в которой его имя вряд ли сохранится"

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук © Ирина Яковлева/ ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук оскорбил спикера Палаты депутатов (нижней палаты) парламента Чехии Томио Окамуру за его призыв прекратить оказание военной помощи Киеву.

"Новогоднее обращение Томио Окамуры является ярким примером необразованности, манипуляций и цинизма. В очередной раз оскорбляя Украину и украинцев, он на самом деле наносит вред и позор прежде всего Чехии и чехам", - написал Стефанчук в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).

Стефанчук добавил, что не стремится "давать никаких оценок" и выразил надежду, что "самую жесткую оценку словам Окамуры дадут, собственно, сами чехи - и, конечно, история, в которой его имя вряд ли сохранится". "А еще мы обязательно узнаем, был ли он полезным идиотом или агентом ФСБ", - подытожил он.

Ранее Томио Окамура в новогоднем обращении к согражданам выступил против оказания военной помощи Украине. По его мнению, нельзя тратить средства, принадлежащие гражданам Чехии, на финансирование конфликта на Украине. Он также выразил уверенность, что новый кабмин, сформированный по итогам состоявшихся недавно в республике парламентских выборов, будет проводить прагматичную политику.