Трамп пригласил Такаити весной в США

Американский лидер и премьер-министр Японии высказались за укрепление тесного сотрудничества

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ТОКИО, 2 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пригласил премьер-министра Японии Санаэ Такаити посетить Соединенные Штаты с визитом, стороны договорились согласовать его сроки на весну нынешнего года. Об этом глава японского правительства сообщила журналистам в своей токийской резиденции после телефонного разговора с главой Белого дома, передает информационное агентство Kyodo.

В ходе беседы стороны высказались за укрепление тесного сотрудничества, а том числе в формате США - Южная Корея - Япония и с участием других дружественных стран. Токио, как ранее сообщалось, надеялся на конкретное обсуждение в ходе нынешнего разговора политики Китая. Однако, как передает Киодо, премьер Такаити не проинформировала журналистов о том, состоялся ли во время беседы с Трампом предметный обмен мнениями о КНР, включая нынешнее обострение отношений между Токио и Пекином.

Такаити, как ранее передавало агентство, надеется провести в США переговоры с Трампом до его визита в Китай, который ожидается в апреле. Она стремится заручиться поддержкой главы Белого дома по вопросам нынешнего конфликта Японии и КНР. Он возник после того, как Такаити в ноябре в ходе дебатов в парламенте заявила, что возможный военный кризис у Тайваня будет представлять "экзистенциальную угрозу", которая способна вынудить Токио воспользоваться военной силой в соответствии с "правом на коллективную самооборону".

Это вызвало резкое недовольство Пекина, расценившего слова японского премьера как открытую угрозу и вмешательство в свои внутренние дела. КНР требует от Такаити дезавуировать ее заявление. Китай, в частности, ввел экономически санкции против Японии, ограничил с ней контакты на различных уровнях, а также призвал граждан КНР не совершать туристические поездки в Японию. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, США и саму Японию, Тайвань - это неотъемлемая часть КНР, один из ее регионов.