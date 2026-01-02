Трамп заявил, что от ветряных электростанций погибают миллионы птиц

Президент США также указал, что от столкновений с ними часто погибают орлы

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 2 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что от ветряных электростанций погибают миллионы птиц.

"Убивают птиц миллионами", - написал он в социальной сети Truth Social, сопроводив свое сообщение фотографией со стаей птиц возле ветрогенератора. В другом посте он также указал, что от столкновений с ними часто погибают орлы и прикрепил фото с погибшей птицей в одном из ветропарков.

Ранее Трамп неоднократно подвергал критике зеленую энергетику и обещал возобновить масштабное строительство в США угольных электростанций и АЭС. В конце декабря американский лидер пообещал, что в ближайшие 12 месяцев в стране для снижения цен на электроэнергию и борьбы с инфляцией будет построено 1,6 тыс. электростанций.