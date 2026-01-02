Премьер Канады 5-6 января посетит Францию для участия во встрече по Украине

Как подчеркивается в заявлении офиса главы канадского правительства Марка Карни, участники встречи планируют обсудить процесс мирного урегулирования на Украине, а также гарантии безопасности Киеву

ВАШИНГТОН, 2 января. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Марк Карни нанесет визит во Францию с 5 по 6 января для участия во встрече "коалиции желающих" в Париже. Об этом говорится в сообщении офиса главы канадского правительства.

29 декабря президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что встреча "коалиции желающих" намечена на начало января в Париже.