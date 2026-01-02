AIC: Саудовская Аравия нанесла удары по аэропорту Сейюна в Йемене

По сведениям телеканал, саудовская авиация совершила по меньшей мере три удара

ДУБАЙ, 2 января. /ТАСС/. Военно-воздушные силы Саудовской Аравии нанесли серию авиаударов по аэропорту города Сейюн в провинции Хадрамаут на востоке Йемена. С таким утверждением выступил телеканал AIC, близкий к сепаратистам из Южного переходного совета (ЮПС).

По его сведениям, саудовская авиация совершила по меньшей мере три удара по аэропорту. В результате налета в городе раздались звуки мощных взрывов. Информацию об ударах по аэропорту телеканалу Sky News Arabia подтвердил заместитель министра информации, культуры и туризма Йемена Салах аль-Акель.

В пятницу губернатор восточной Хадрамаут Салем аль-Ханбаши объявил о начале операции с целью передачи правительственным силам военных лагерей, подконтрольных Южному переходному совету. По его словам, подразделения сил "Щит родины" вернули под контроль лагерь 37-й бригады, ключевой опорный пункт в районе Эль-Хашаа на западе провинции, вытеснив оттуда отряды сепаратистов, и начали движение в сторону города Сейюн.

Ситуация в Йемене обострилась после того, как в начале декабря сепаратисты из поддерживаемого ОАЭ Южного переходного совета установили контроль над восточными йеменскими провинциями Хадрамаут и Эль-Махра. 27 декабря глава Президентского руководящего совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими запросил военную помощь коалиции во главе с Саудовской Аравией. Позже он подписал указ об аннулировании соглашения с ОАЭ о совместной обороне, потребовав вывода эмиратских сил с территории республики в течение 24 часов. В свою очередь МИД Саудовской Аравии обвинил ОАЭ в поддержке мятежа на востоке Йемена, назвав это угрозой своей национальной безопасности. После этого Минобороны ОАЭ объявило о сворачивании деятельности своего ограниченного контингента, который выполнял антитеррористические задачи в республике.