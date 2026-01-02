Маск призвал арестовать постпреда Сомали при ООН

Абукар Дахир Осман с 1 января 2026 года занял пост председателя Совета Безопасности международной организации в рамках ежемесячной ротации

ООН, 2 января. /ТАСС/. Основатель SpaceX Илон Маск призвал к аресту постоянного представителя Сомали при ООН Абукара Дахира Османа. Соответствующее заявление он опубликовал в X, комментируя утверждения о предполагаемой причастности дипломата к финансовым махинациям в США.

"Арестуйте его", - написал Маск под публикацией, в которой утверждалось, что Осман ранее владел медицинской компанией, финансируемой американскими налогоплательщиками, которая была признана виновной в мошенничестве с программой Medicaid. Также в публикации говорилось, что дипломат якобы работал надзирателем в правительственном офисе по вопросам Medicaid.

Абукар Дахир Осман с 1 января 2026 года занял пост председателя Совета Безопасности ООН в рамках ежемесячной ротации. Сама Сомали вошла в состав СБ ООН в качестве непостоянного члена на период 2025-2026 годов.