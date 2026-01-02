Вице-премьер Митри: Ливан не станет плацдармом для нападений на Сирию

Ливанское правительство встревожено появившимися в некоторых арабских СМИ сообщениями об активизации в стране сторонников бывшего сирийского президента Башара Асада, отметил политик

БЕЙРУТ, 2 января. /ТАСС/. Власти Ливана не допустят, чтобы с его территории исходила какая-либо угроза стабильности в соседней Сирии. Об этом заявил телеканалу Al Hadath вице-премьер республики Тарек Митри.

"На нас лежит обязанность предотвращать любые действия, угрожающие безопасности соседней страны или подрывающие ее единство, - отметил политик. - Поэтому территория Ливана ни при каких обстоятельствах не будет использоваться как плацдарм для нападений на Сирию".

Митри указал, что правительство встревожено появившимися в некоторых арабских СМИ сообщениями об активизации укрывшихся в Ливане сторонников бывшего сирийского президента Башара Асада. "Органы безопасности тщательно проверят достоверность этой информации и примут соответствующие меры", - подчеркнул он.

Вице-премьер добавил, что ситуация требует усиления сотрудничества с Дамаском на основе доверия, взаимного уважения и соблюдения общих интересов. "Ливанские власти не предоставляют никому политического прикрытия для подрывной деятельности против Сирии", - подтвердил он.

31 декабря катарский телеканал Al Jazeera привел данные о якобы причастности сторонников бывшего сирийского режима, укрывшихся в Ливане, к попыткам дестабилизировать ситуацию в сирийских провинциях Латакия и Тартус, где 28-29 декабря состоялись массовые акции протеста. В ходе них в ряде мест произошли нападения на патрули сил безопасности, погибли трое сотрудников.

27 марта 2025 года в саудовском городе Джидда министры обороны Ливана и Сирии Мишель Менаса и Мурхаф Абу Касра подписали соглашение о демаркации совместной границы. Переговоры между ними прошли при посредничестве их саудовского коллеги принца Халеда бен Сальмана Аль Сауда. Главы оборонных ведомств договорились создать двусторонние специализированные комитеты, которые разработают механизмы по поддержанию стабильности на ливано-сирийской границе протяженностью 375 км.