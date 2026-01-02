Иващенко назначили руководителем ГУР Украины

Его сняли с должности главы Службы внешней разведки

Редакция сайта ТАСС

Начальник ГРУ Минобороны Украины Олег Иващенко © Aleksandr Gusev/ SOPA Images/ LightRocket via Getty Images

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Олег Иващенко снят с должности главы Службы внешней разведки и назначен на должность начальника Главного управления разведки Минобороны Украины.

Соответствующие указы опубликованы на сайте Владимира Зеленского. "Уволить Иващенко Олега Ивановича с должности главы Службы внешней разведки Украины", - говорится в указе на увольнение. "Назначить Иващенко Олега Ивановича начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины", - говорится в следующем указе.