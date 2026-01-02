Израильские военные дважды за сутки обстреляли миротворцев ООН на юге Ливана

В пресс-службе ВСООНЛ обратили внимание, что нападения на патрули или на районы поблизости от их дислокации являются серьезным нарушением резолюции 1701 Совета Безопасности

БЕЙРУТ, 2 января. /ТАСС/. Миротворцы из состава Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) дважды за сутки попадали под обстрел во время патрулирования ливано-израильской границы. Как сообщила пресс-служба ВСООНЛ, в обоих случаях огонь велся из пулемета по целям, находящимся менее чем в 50 м от позиций "голубых касок".

"Командование Армии обороны Израиля было заранее проинформировано о патрулировании в районе Кфар-Шуба. К счастью, никто из миротворцев не пострадал, - говорится в заявлении. - Настораживает, что подобные инциденты происходят в последнее время слишком часто и становятся тревожной тенденцией".

В пресс-службе обратили внимание, что нападения на патрули ВСООНЛ или на районы поблизости от их дислокации являются серьезным нарушением резолюции 1701 Совета Безопасности ООН. "Мы вновь призываем израильские войска прекратить это агрессивное поведение и атаки на ооновских военнослужащих, работающих во имя мира и сохранения стабильности в регионе", - подчеркивается в тексте.

Аналогичный инцидент произошел 27 декабря 2025 года рядом с наблюдательным постом "голубых касок" на шоссе в районе Бастара. Огонь был открыт из орудий, и один миротворец был контужен. 10 декабря возле деревни Сарда в сторону патруля ВСООНЛ выпустил очередь из пулемета танк Merkava. Израильские военные заявили, что обстрел миротворцев имел непреднамеренный характер.

Совет Безопасности ООН в конце августа 2025 года продлил срок действия мандата ВСООНЛ до 31 декабря 2026 года, постановив начать упорядоченное и безопасное сокращение их численности на юге Ливана и вывод к 2027 году. В состав сил входят 10 тыс. военнослужащих из 49 стран.