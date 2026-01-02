Зеленский предложил главе Минцифры Федорову стать министром обороны Украины
Редакция сайта ТАСС
19:51
обновлено 19:56
МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Владимир Зеленский сообщил, что предложил министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову стать новым министром обороны.
"Решил изменить и формат работы Министерства обороны Украины. Новым министром обороны Украины я предложил стать [министру цифровой трансформации] Михаилу Федорову", - сказал Зеленский на видео, опубликованном в его Telegram-канале.